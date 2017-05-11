Девушка выпала из окна в Мурманске

12 Мая 2017 года, 10:57

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Девушка выпала из окна дома №18 на улице Достоевского в Мурманске. Информация о случившемся поступила в полицию сегодня после часа ночи.

«Девушка, 1993 года рождения, была госпитализирована. Она выпала из четвертого этажа. На место выезжала следственно-оперативная группа», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, вчера в Кандалакше из окна пятого этажа выпал мужчина, 1965 года рождения. Он скончался на месте.

Фото: Twitter