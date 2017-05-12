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Главная » НОВОСТИ » Росфинмониторинг начал борьбу с новой схемой нелегального экспорта денежных средств
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 18:46

Росфинмониторинг начал борьбу с новой схемой нелегального экспорта денежных средств


РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки, копия которого есть у «Известий».

В 2017 году появилась новая схема незаконного вывода денег за рубеж, ущерб от которой составил 16 млрд рублей. Создаются фиктивные российская и зарубежная компании. Они договариваются о том, что российская организация якобы задолжала зарубежной, готовят документы и обращаются в третейский суд для урегулирования несуществующего долга. По итогам рассмотрения обращения выписывается исполнительный лист и передается судебным приставам. Те направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Так как требования по исполнительным документам поступают от Федеральной службы судебных приставов, банки не могут отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.

«В соответствии с законом «О судебной системе...» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, — указано в письме Росфинмониторинга. — Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений».

Росфинмониторинг предлагает банкам информировать финразведку, если возникают подозрения по операциям на основании исполнительных документов. А решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний банки могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций. Росфинмониторинг хочет собирать от кредитных организаций хотя бы сведения о таких сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников по статье УК «Мошенничество».

«Схему с исполнительными листами часто используют недобросовестные хозяйствующие субъекты и в целях обналичивания денежных средств, — отметила начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. — Банкам при этом тяжело принять какие-либо меры по предотвращению таких сомнительных операций. По действующему законодательству банк обязан исполнить судебный лист или постановление приставов, даже если имеются веские основания полагать, что исполнительный документ является частью схемы, нацеленной на отмывание средств или вывод их в незаконный оборот».

По словам представителя Бинбанка, для искоренения таких схем требуются серьезные изменения в действующем законодательстве.

«Необходимо расширять права банков в борьбе с недобросовестными клиентами, вовлекающими банк в проведение сомнительных операций, вплоть до предоставления банкам права отказа от зачисления денежных средств на счета клиентов, что сейчас категорически невозможно в соответствии с Гражданским кодексом», — пояснила Дина Багатова.

Учитывая, что банки по закону могут проверять на подлинность исполнительные листы, всё, что сейчас могут сделать кредитные организации, — блокировать переводы на семь дней и за это время привлечь правоохранительные органы к расследованию ситуации.

Фото: pixabay.com

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