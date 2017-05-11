Дикую лису в Печенгском районе угостили восточными сладостями

12 Мая 2017 года, 11:40

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе на КПП «Титовка» 9 мая влогер Домвверхдном51 Алексей Сычев угостил дикую лису восточными сладостями.

«Пока на КПП у нас с коллегами Домвверхдном51 и отцом проверяли документы, со стороны леса грациозно вышла Лиса Снежана – так её там называют. Она уселась и наблюдала за машинами и людьми, которых уже не боится. Мы вышли из машины, Снежана продолжала наблюдать, пока мы подкрадывались. Мы её угощали восточными сладостями, и я успел лишь снять этот маленький эпизод, чтоб поделиться со своими подписчиками», – цитирует Nord-News влогера.

Как пояснил Сычев, он направлялся в Печенгу на шашлыки.