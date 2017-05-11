Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах

12 Мая 2017 года, 11:44

КИРОВСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ– Самолёт авиакомпании «Северсталь» выполнявший рейс из Москвы совершил посадку в аэропорту «Хибины» с неисправным двигателем. Об этом «Би-порту» сообщили в аэропорту.

«Примерно за 30 минут до посадки командир корабля сообщил об отказе двигателя. Дежурные силы аэропорта были приведены в готовность», - сообщил собеседник агентства.

Самолёт благополучно произвёл посадку, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит осмотреть самолёт, чтобы выявить причину неполадки двигателя. Решение о выполнении обратного рейса будет приниматься перевозчиком в зависимости от наличия воздушных судов.