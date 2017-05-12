Попытка «Ростелекома» создать национальный поисковик провалилась

12 Мая 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — «Ростелеком» признал неудачной попытку создания госпоисковика — система «Спутник» оказалась непопулярной.

Напомним, что поисковик был запущен весной 2014 года. В «Ростелекоме» отмечают техническую состоятельность проекта, однако по данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета, сообщают «Ведомости».

В частности, если за апрель число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило чуть более 100 тысяч, то у самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google — миллиарды переходов.

Теперь «Ростелекому» предстоит решить — закрывать поисковик или каким-то образом переориентировать его на другие задачи, например, связанные с расчетом больших данных. Окончательного понимания будущего «Спутника» еще нет, утверждает он, компания примет решение до 1 июня. Полностью закрыть сервис оператор, скорее всего, не решится, считают близкие к руководству компании источники.

Сообщается, что первоначальные инвестиции в проект составили 20 млн долларов, но общие вложения «Ростелеком» не раскрывает. «Спутника» должен был стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства, потому поисковик сразу же был снабжен несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адрес государственных учреждений. Планировалось интегрировать «Спутник» с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями. Кроме того, одной из основных задач было обеспечение приоритета официальных источников информации и высокой релевантность в целом по запросам, связанным со взаимодействием человека и социальных институтов.

Идея создать национальный поисковик возникла еще в 2008 году после войны в Грузии. Тогда к ведущему же российскому поисковику – «Яндексу» у чиновников возникали вопросы. Сейчас, однако, претензий к «Яндексу» у властей нет, так что он и может считаться национальным поисковиком.