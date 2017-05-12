Власти Александровска через суд обяжут отремонтировать дороги

12 Мая 2017 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратился в суд с требованием обязать власти ЗАТО Александровск провести ремонт дорожного покрытия.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и транспортной безопасности. В результате инспекции было установлено, что в районе улиц Героев Тумана, Советская, Героев Североморцев, Душенова и Комсомольская в Полярном, а также в Гаджиево выявлены повреждения дорожного покрытия проезжей части, которые не устраняются администрацией ЗАТО Александровск и муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск».

«Указанные факты негативным образом влияют на безопасность дорожного движения и могут стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий», - отмечается в сообщении областной прокуратуры.

Чтобы устранить нарушения, надзорный орган принял решение через суд обязать власти ЗАТО отремонтировать дороги, обеспечить финансирование работ и проследить за ходом ремонта.