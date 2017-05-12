12 Мая 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки, сообщают в пресс-службе Северного флота.

Ранее экипаж корабля завершил полный цикл базовой подготовки каждого подразделения корабля к походу. В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке. После завершения выполнения задач в море «Маршал Устинов» возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.

Напомним, что ремонт ракетного крейсера начался в 2011 году и завершился в ноябре прошлого года. В Североморск «Маршал Устинов» отправился в декабре 2016 года.

Фото: М. Биктимиров