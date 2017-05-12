Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» спущено на воду

12 Мая 2017 года, 12:55

СЕВЕРОДВИНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — В Центре судоремонта «Звёздочка» состоялась церемония вывода из эллинга океанографического исследовательского судна «Академик Александров». Напомним, что строительство судна началось в декабре 2012 года по заказу Минобороны России.

«Академик Александров» – многоцелевое судно усиленного ледового класса, которое предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, а также обеспечения работы морской арктической техники и спасательных операций в Арктике. Судно способно вести мониторинг районов деятельности флота, проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Кроме того, можно проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъём затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

После вывода из эллинга «Академик Александров» будет спущен на воду, а завершающий этап достройки судна будет выполняться уже на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний, плановый срок передачи ОИС «Академик Александров» заказчику – IV квартал 2018 года, сообщают в Объединённой судостроительной корпорации.