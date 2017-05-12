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Главная » НОВОСТИ » Танки нового поколения начнут поступать на вооружение после 2020 года
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 13:30

Танки нового поколения начнут поступать на вооружение после 2020 года


РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Первые танки Т-14 «Армата» поступят на вооружение первого гвардейского танкового полка Таманской дивизии, пишут «Известия».

Первый гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова ведет свою историю от первой гвардейской танковой бригады (до ноября 1941 года — четвертая танковая бригада). Она прославилась в ходе обороны Москвы, сражения на Курской дуге и при штурме Берлина. Первым командиром бригады был полковник Михаил Катуков, впоследствии дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск и один из самых успешных танковых командиров Второй мировой войны.

Как рассказали в главном командовании Сухопутных войск, первый гвардейский танковый полк Таманской дивизии будет одной из первых воинских частей, которая получит на вооружение танки нового поколения Т-14 «Армата». Произойдет это не раньше 2020 года, после того, как новейшая боевая машина пройдет государственные испытания и будет принята на вооружение. Сейчас полк оснащен танками Т-72Б3.

До 2009 года первый гвардейский полк входил в состав Таманской дивизии. Но в ходе реформы бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова полк вместе с дивизией был расформирован. Его регалии и боевое знамя были переданы восьмой горной мотострелковой бригаде. Но в конце прошлого года Министерство обороны приняло решение заново сформировать легендарный полк.

Военный историк Алексей Исаев рассказал, что в ходе Великой Отечественной войны первая гвардейская танковая бригада постоянно сражалась на ключевых участках фронта.

«Впервые бригада проявила себя осенью 1941 года в боях под Мценском, — пояснил эксперт. — Михаил Катуков грамотно использовал все тактические приемы. И на фоне паники и неразберихи сумел сохранить бригаду, а противник понес серьезные потери. В ноябре 1941 года бригада была переброшена под Москву на волоколамское направление. В дальнейшем ее всегда ставили на самые сложные направления».

Алексей Исаев напомнил, что звездным часом бригады стало сражение на Курской дуге в июле 1943 года.

«Бригада оборонялась в полосе шестой гвардейской армии и в течение десяти дней сдерживала целый немецкий танковый корпус, — сказал Исаев. — Далее в составе первой гвардейской танковой армии первая гвардейская танковая бригада участвовала в освобождении территории СССР и дошла до Берлина».

Ветеран бронетанковых войск Сергей Суворов отметил, что преемственность имеет очень большое значение для военнослужащих.

«Первый гвардейский танковый полк всегда был символом и главной кузницей кадров для наших танковых подразделений, — сказал он. — Служить здесь было честью. Перевооружение именно этой части на новейшие танки Т-14 «Армата» станет для личного состава еще одним знаком признания заслуг».

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