Мурманские десантники-пожарные провели тренировочные спуски в Ловозере

12 Мая 2017 года, 13:57

ЛОВОЗЕРО/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Тренировочные спуски десантников-пожарных мурманской базы авиационной охраны лесов с вертолета МИ-8 прошли в Мурманской области, сообщает региональное правительство.

Спуски проводились в селе Ловозеро в рамках подготовки к пожароопасному сезону нынешнего года. Перед спусками специалисты десантно-пожарной службы сдавали экзамены по теоретической подготовке. Кроме того, были проведены тренировочные спуски с вышки-тренажера.

Спуски выполнялись с разных высот, за ходом их выполнения наблюдали специалисты учебного центра Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Сообщается, что подобные спуски с вертолета Ми-8 десантники мурманской авиабазы выполняют ежегодно. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к пожароопасному сезону.

Напомним, пожароопасный сезон в Мурманской области начался сегодня, 12 мая.