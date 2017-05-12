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Главная » НОВОСТИ » В Оленегорске при поддержке «Олкона» прошли экологические акции для школьников
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 14:14

В Оленегорске при поддержке «Олкона» прошли экологические акции для школьников


ОЛЕНЕГОРСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат и комитет по образованию города провели для школьников конкурс экологических стенгазет и брейн-ринг на тему защиты окружающей среды. Акции состоялись в рамках совместной программы «Олкона» и администрации города под названием «Чистый Оленегорск», которая была подготовлена к Году экологии.

В конкурсе на лучшую экологическую стенгазету приняло участие 28 детей, которые подготовили 11 работ. В номинации «Экологичное производство – это реальность» победу одержали Анна Кобылкина и Валерия Самонина из школы №4, в номинации «Оленегорск – чистый город» лучшей работой была признана стенгазета учеников 4 «В» класса школы №21. А свой вклад в защиту окружающей среды лучше всего отразили ученики 1 «А» класса школы №21. Поскольку работ в номинации «Мой вклад в охрану окружающей среды» было больше всего, то жюри решило также определить второе и третье место, которые заняли ученица 8 класса школы №22 Валентина Мочалова и ученица 2 «А» класса школы №7 Дарья Булаева соответственно.

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«Дети 1 «А» класса школы №21 рисовали работы на уроке ИЗО, никто им не помогал. Ребята проявили свою фантазию, изобразив, как они помогают природе. Кто-то нарисовал кормушки для птиц, кто-то посадку деревьев», - рассказала учитель начальных классов школы №21 Надежда Казанцева.

Также в городе прошел экологический брейн-ринг, в котором приняли участие три школы. Ребята ответили на вопросы об экологической политике «Олкона», климате Заполярья и многом другом. Во второй части команды представили творческие работы на тему ответственности человека за окружающую среду. Первое место в игре заняла команда школы №4, второе – сборная школы №7. «Бронза» досталась школе №21.

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«Во время игры мы узнали много новых интересных фактов об «Олконе». Например, о том, что в снижении нагрузки на окружающую среду предприятию помогает волоснец песчаный. Это растение задерживает пыль», - рассказала участница брейн-ринга, ученица школы №4 Нура Мальсагова.

Напомним, что в этом году для школьников также были организованы экологические экскурсии на Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Кроме того, в учебных заведениях работники предприятия провели лекции, рассказав о мероприятиях «Олкона» в части снижения экологической нагрузки.

Отметим, что победители акций получили от Оленегорского горно-обогатительного комбината специальные экологические подарки – наборы для выращивания растений «Экокуб», игрушки из натурального дерева и флэшки в деревянной упаковке.

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