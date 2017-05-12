Грузооборот рыбопродукции ММРП в апреле вырос почти на 30%

12 Мая 2017 года, 15:07

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — За минувший месяц грузооборот рыбопродукции Мурманского морского рыбного порта вырос почти на 30% и составил 15,9 тысяч тонн. Показатель на 3,6 тысячи тонны превышает объемы апреля прошлого года.

Как отмечают в ММРП, на рост повлияло возвращение траулера «Лазурный» в Мурманск с промысла в Фарерской экономической зоне. Однако в порту полагают, что увеличение перевалки рыбы в апреле не сильно скажется на итогах квартала в целом.

«Сейчас в порт в основном доставляют уловы компании, промышляющие на Баренцевом море. Поэтому не менее трети мощностей АО «ММРП» остаются незагруженными», - говорит главный диспетчер рыбного порта Юрий Загурский. Всего в апреле в рыбный порт зашло 81 судно, в том числе 15 крупнотоннажных.

Кроме того ММРП продолжает курс на модернизацию парка перегрузочной техники. В апреле порт приобрел два новых электропогрузчика Jac, потратив свыше 3,5 млн рублей, а также вложил 5,6 млн рублей на капремонт одного из тепловозов.