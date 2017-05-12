В Абрам-Мысе приостановлена работа детского сада и школы

12 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Качество питьевой воды, поступающей жителям Абрам-мыса, ухудшилось. Городские власти не рекомендуют жителям микрорайона использовать подаваемую Мурмансководоканалом воду для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

На территории Абрам-мыса планируется обеспечить организацию бесперебойной торговли бутилированной водой, а Мурманскводоканалу необходимо разработать мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевого водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой.

Кроме того, администрация Мурманска подготовит обращение в адрес главы администрации Кольского района и Междуречье Кольского района о принятии мер по ограничению использования автотранспортом подъездной грунтовой дороги к песчаным карьерам, расположенным в районе реки Большая Лавна.

Сообщается также, что из-за снижения качества воды приостановлена работа школы №16 и детского сада №76 до устранения нарушений.