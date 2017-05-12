По факту смерти женщины при пожаре в Росляково началась проверка

12 Мая 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет Мурманской области начал процессуальную проверку по факту гибели женщины, 1936 года рождения, труп которой обнаружен после тушения пожара в Росляково.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и условия возникновения пожара, назначены экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что пожар произошел вчера ночью в квартире на ул. Молодежная в Росляково.