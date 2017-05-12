В России продолжают дорожать овощи

12 Мая 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 3 по 10 мая 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 101,4%.

За прошедший период цены на баранину и масло сливочное выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 3,0%, масло подсолнечное, крупа гречневая и пшено – на 0,3-1,0%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на капусту белокочанную – 9,7%, лук – 7,5%, картофель – 6,6%, морковь – 5,4%. В то же время огурцы подешевели на 6,7%.