Майские праздники мурманские абоненты Tele2 провели в Финляндии

12 Мая 2017 года, 17:32

МИР/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Tele2 подвела итоги активности абонентов в роуминге во время майских праздников. Число клиентов оператора из Мурманской области, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщают в компании.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось почти на четверть, еще на 5% выросло число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, а Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

В целом количество абонентов Tele2 из Мурманской области, выехавших за пределы страны, увеличилось на 30%, а путешествующих по России – уменьшилось на треть. При этом интернет-трафик, использованный северянами в поездках по России и за границей, увеличился: в национальном роуминге – в половину, а в международном – на 40%. Кроме того, за границей клиенты Tele2 проговорили на 37% минут больше, чем годом ранее.

Абоненты Tele2 посетили 168 стран. Самыми посещаемыми из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания и впервые — Китай. Некоторые пользователи Tele2 побывали на Фиджи и в Гренаде, в Парагвае, Кении и Анголе и в других странах. Что касается жителей Мурманской области, в ТОП стран попали Финляндия, Белоруссия, Норвегия и Турция.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края — на их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.