Майские праздники мурманские абоненты Tele2 провели в Финляндии

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Губернатор Мурманской области посетила юбилейную журналистскую планерку в телекомпании ТВ-21
 
 
 
 

Курсы валют 12.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8968
-1,5116
1 USD
Доллар США
57,1161
-0,9663
1 EUR
Евро
62,1595
-1,1039
10 NOK
Норвежских крон
66,6108
-0,2620
10 SEK
Шведских крон
64,5555
-0,7651
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.2 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
12 Мая 2017, 16:25
В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
В России продолжают дорожать овощи
12 Мая 2017, 16:20
В России продолжают дорожать овощи
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
12 Мая 2017, 12:12
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
12 Мая 2017, 11:44
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
 
 
 
 

Самое читаемое

Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
12 Мая 2017, 11:44
Девушка выпала из окна в Мурманске
12 Мая 2017, 10:57
Девять мурманчан стали фигурантами уголовных дел о поддельных справках
12 Мая 2017, 13:11
Телекомпания ТВ-21 отмечает 25-летний юбилей
11 Мая 2017, 19:00
Андрей Виноградчий назначен главой администрации Колы
12 Мая 2017, 08:00
Аэрофлот открыл продажу льготных билетов на рейсы в Калининград и Крым
12 Мая 2017, 10:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Майские праздники мурманские абоненты Tele2 провели в Финляндии
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 17:32

Майские праздники мурманские абоненты Tele2 провели в Финляндии


МИР/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Tele2 подвела итоги активности абонентов в роуминге во время майских праздников. Число клиентов оператора из Мурманской области, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщают в компании.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось почти на четверть, еще на 5% выросло число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, а Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

В целом количество абонентов Tele2 из Мурманской области, выехавших за пределы страны, увеличилось на 30%, а путешествующих по России – уменьшилось на треть. При этом интернет-трафик, использованный северянами в поездках по России и за границей, увеличился: в национальном роуминге – в половину, а в международном – на 40%. Кроме того, за границей клиенты Tele2 проговорили на 37% минут больше, чем годом ранее.

Абоненты Tele2 посетили 168 стран. Самыми посещаемыми из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания и впервые — Китай. Некоторые пользователи Tele2 побывали на Фиджи и в Гренаде, в Парагвае, Кении и Анголе и в других странах. Что касается жителей Мурманской области, в ТОП стран попали Финляндия, Белоруссия, Норвегия и Турция.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края — на их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей во всех регионах России
2.
Tele2 объявляет об избрании обновленного состава совета директоров
3.
Любой абонент может стать героем рекламы Tele2
4.
В 2016 году мурманские абоненты Tele2 выбрали Норвегию
5.
Иван Ковтун возглавил коммерческий департамент филиала Tele2 в Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта