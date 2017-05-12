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Главная » НОВОСТИ » Российские аэропорты готовы к переводу белорусских рейсов в международный сектор
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 16:45

Российские аэропорты готовы к переводу белорусских рейсов в международный сектор


РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Начиная с понедельника, 15 мая, все белорусские рейсы будут осуществляться через международные сектора российских аэропортов. Эта мера была принята в связи с опасением проникновения в Россию иностранцев, воспользовавшихся недавно созданной программой безвизового пребывания в Беларуси.

Отмечается, что пограничный контроль граждан России и Беларуси проводиться не будет, однако пассажирам нужно будет предъявить паспорт и посадочный талон, подтверждающий перелёт данным рейсом. Отметки о пересечении границы при этом проставляться не будут. Пассажиры других государств будут проходить пограничный контроль в обычном для международных терминалов порядке.

Как следует из расписания полётов национального аэропорта Республики Беларусь, из Минска выполняются рейсы в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Сочи и Краснодар. Белорусские рейсы в Московском аэропорту Шереметьево с 15 мая будут отправляться из международного сектора терминала D, а прибывать – в терминал F.

«Для прохождения паспортного контроля гражданам России и Беларуси необходимо проследовать в кабины «Для граждан Союзного государства, прибывших из Республики Беларусь». В терминалах D и F размещены информационные указатели, обозначающие специально выделенные коридоры для пропуска граждан РФ и Республики Беларусь», –сообщает пресс-служба Шереметьево. Аналогично будет организован пограничный контроль в Петербургском «Пулково».

По данным статистики белорусская диаспора является третьей по численности в Мурманской области: на территории региона проживает около 12 тысяч человек. Ежегодно в Беларусь авиатранспортом отправляется порядка двух тысяч человек (транзитом через Москву или Петербург). Согласно опросу, проводимому аэропортом Мурманска, Минск является наиболее желаемым направлением для открытия прямого рейса из столицы Заполярья.

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