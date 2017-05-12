Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет

ФИНЛЯНДИЯ/13 мая/БИ-ПОРТ - Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте администрации действующего финского лидера Саули Ниинистё.
Койвисто занимал пост главы государства с 1982 по 1994 год.
Мауно Хенрик Койвисто — финский государственный деятель, доктор философских наук (с 1956); с 1982 по 1994 год — девятый президент Финляндии. За 12 лет правления Койвисто Финляндия пережила экономический спад, однако ему удалось вывести страну из этого кризиса.