Скончался академик РАН Анатолий Гранов

13 Мая 2017 года, 14:47

РОССИЯ/13 мая - Член Российской академии наук, врач Анатолий Гранов умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Министерство здравоохранения России с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что академик Гранов по праву считается основоположником тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, которые в настоящее время широко применяются в практическом здравоохранении.

«Анатолий Михайлович лично проводил уникальные операции, спасая жизни и возвращая здоровье пациентам. Многочисленные достижения академика Гранова были отмечены государственными наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственная премия России (1993 г.) и премия Правительства России (2005 г.)», — отметили в ведомстве.

Гранов многие годы руководил ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава.