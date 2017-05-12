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Главная » НОВОСТИ » Атака хакеров на Россию постепенно ослабевает
 
 
 
 
13 Мая 2017 года, 15:49

Атака хакеров на Россию постепенно ослабевает


РОССИЯ/13 мая/БИ-ПОРТ – Масштабная атака хакеров, которая началась накануне вечером,  затронула федеральные телекоммуникационные компании и различные ведомства.

СМИ со ссылками на экспертов различного уровня насчитали несколько десятков тысяч попыток атак, основная масса которых пришлась на Россию. Первые сообщения о «пострадавших» среди телекоммуникационных компаний пришли вечером 12 мая. На экранах рабочих компьютеров сотрудников появилась табличка с требование выкупа в $300.

Следом о вредоносных атаках сообщили МВД, Следком, Минздрав, МЧС, позже – Центробанк.  Все попытки нанести вред системам были успешно отражены.

Как сообщи «Би-порту» представители заполярного телекома,  атака не оказала влияния на телекоммуникационные сервисы. Технологический сегмент сети успешно отразил ее. В региональном отделении «Мегафона» «Би-порту» пояснили, что потерь данных нет, ситуация под контролем. IT-команда работает над окончательным устранением последствий. Продажи полностью восстановлены.

Абонентов заполярного Ростелекома не затронула вирусная угроза. "Серверы работают в штатном режиме, атак не зафиксировано", - сообщили «Би-порту» в ПАО "Ростелеком".

 

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