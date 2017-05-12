27 номинаций собирается взять Северный флот на Армейских играх

13 Мая 2017 года, 16:52

МУРМАНСК/13 мая/БИ-ПОРТ - Северный флот планирует принять участие в 27 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. Команды Северного флота будут состязаться в 21 из существующих конкурсов и в 6 новых. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Среди новых конкурсов, в которых примут участие команды Северного флота, «Военное ралли» - совершение марша более 2000 километров экипажами колесных бронированных машин; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов; «Воин содружества» - конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ; «Армейский марафон» - состязание с использованием полосы препятствий «Гонки героев» и соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорожный патруль».

В настоящее время завершается проведение флотского этапа конкурсов.В ходе данного этапа максимально задействованы штатные полигоны и учебно-материальная база флотских учебных центров.

На всеармейский этап конкурсов и состязаний, который начнётся 15 июня, спланировано участие 75 команд (экипажей, расчётов, отделений), представляющих Северный флот.

На Армейских международных играх 2016 года команда Северного флота завоевала http://www.b-port.com/news/item/182357.html чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».