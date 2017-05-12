Кристиан Костов пообещал разбить награду в случае победы на «Евровидении»

13 Мая 2017 года, 17:54

КИЕВ/13 мая - Участник «Евровидения-2017» от Болгарии Кристиан Костов, пообещал в случае своей победы привезти в Москву и разбить награду хрустальный микрофон, сообщает РИА «Новости».

«Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ — я из окна вижу МГУ каждый день. ... Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров», — заявил Костов в Киеве во время интервью, запись которого опубликована на YouTube.

Ранее СМИ сообщили, что болгарский участник конкурса «Евровидение» Кристиан Костов выступал в Крыму и имеет гражданство России.

Напомним, от России на «Евровидение» должна была поехать Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на три года из-за того, что артистка посетила Крым.