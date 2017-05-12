23-летняя женщина выпала из окна жилого дома

13 Мая 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/13 мая/БИ-ПОРТ – 23-летняя женщина выпала из окна квартиры четвертого этажа дома по улице Достоевского в городе Мурманске. Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области. Она получила множественные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Женщина осталась жива.

Следственным отделом по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения. «Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин, побудивших женщину совершить данный поступок», - говорится в сообщении ведомства.