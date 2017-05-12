На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг

14 Мая 2017 года, 15:36

УКРАИНА/14 мая/БИ-ПОРТ - На территории Украины вступил в силу механизм изъятия из обращения книг, произведенных в России, передает агентство «Украинские новости».

«Издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения с целью недопущения возможности ее реализации», — отмечает издание.

Процедуру изъятия осуществляет Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. При отказе субъекта предоставить книжную продукцию для последующего изъятия уполномоченные лица обязаны обратиться в правоохранительные органы.

Действие порядка не распространяется на продукцию, ввозимую гражданами в ручной клади или багаже в количестве не более десяти экземпляров.