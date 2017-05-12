Волонтеры обнаружили у Кольского моста трупы собак

14 Мая 2017 года, 17:45

МУРМАНСК/14 мая/БИ-ПОРТ – Волонтеры просят откликнуться свидетелей убийства животных.

Неподалеку от Кольского моста случайные прохожие обнаружили трупы собак. Как рассказали очевидцы, на обочине лежало 15 убитых животных. Пока к указанному месту подоспели волонтеры, трупов стало меньше вдвое. Рядом зоозащитники обнаружили большие полиэтиленовые пакеты.

«Все трупы были с визуальными механическими признаками повреждений - кровь из ушей и пасти, у одной из собак от сильного удара свернута набок передняя часть морды. Более точные причины смерти будут установлены после проведения вскрытия», - говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в соцсетях.

Трупы животных забрали на вскрытие сотрудники ГОУБВ “Мурманская облветстанция». Проверку по этому делу проводят правоохранительные органы.

«Если Вы оказались свидетелем и видели машину, которая привозила или увозила тела собак в период с 12 мая по 13 мая (до 15:30), пожалуйста, сообщите об этом нам. Если Вы проезжали рядом с местом на фотографиях и Ваш видеорегистратор зафиксировал припаркованную на обочине машину, пожалуйста, передайте нам запись. Или если Вы узнали собак на снимках, напишите нам, указав территорию, где эти собаки обитали. Если Вы хотите сохранить анонимность, то, пожалуйста, направьте эту информацию нам на электронный адрес: