В Хибинах принудительно спустят лавину

15 Мая 2017 года, 08:10

КИРОВСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Хибинах сегодня будут принудительно спускать лавину. Как сообщили в администрации Кировска, работы по воздействию на снежный покров запланированы на 14-18 часов и буду проходить в лавинных очагах №№ 16 и 17 (гора Юкспор) над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр.

«С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения в указанный период времени будет временно ограничиваться движение транспортных средств по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр», - говорится в сообщении.