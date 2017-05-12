Более десятка апелляционных жалоб направлено на приговор по делу буровой «Кольская»

15 Мая 2017 года, 09:07

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Более десятка апелляционных жалоб на приговор по делу о крушении СПБУ «Кольская» направлено в Мурманский областной суд. Об этом сообщил один из потерпевших Дмитрий Свистунов.

«12 мая в Мурманский областной суд были отправлены апелляционные жалобы на приговор Первомайского суда», - сообщил Свистунов.

Ранее «Би-порт» сообщал, что решением суда обвиняемым по делу Леониду Бордзиловскому и Борису Лихвану назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на шесть лет. Изначально сторона обвинения запросила для Леонида Бордзиловского и Бориса Лихвана 5,5 лет колонии-поселения.

18 декабря 2011 года, платформа «Кольская», которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась во время сильного шторма в 200 км от Сахалина и полностью ушла под воду. Из 67 человек, находившихся на борту, спаслись только 14.