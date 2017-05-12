За «карусели» на выборах могут ввести уголовное наказание

15 Мая 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — За незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах может быть введено уголовное наказание, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору. Соответствующие поправки сейчас обсуждает российский парламент.

Как пояснил «Известиям» председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сейчас уголовная ответственность предусмотрена, например, за фальсификацию итогов голосования или избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность.

«Есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней. А после того как эти правонарушения пресекаются, его привлекают к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь такую практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов», - считает Клишас.

Председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников отмечает, что сейчас обсуждается уголовная ответственность за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней. Наказание в таком случае будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал, при этом в качестве наказаний выступают крупные штрафы и принудительные работы. Рассматривается и вариант наказания в виде лишения свободы до пяти лет, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Такая мера будет грозить организаторам так называемых каруселей на выборах, когда граждан возят по участкам и дают голосовать по несколько раз.

При этом об уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня речь идет тогда, когда эти деяния совершены три и более раз в ходе одного и того же голосования.

Эксперты полагают, что подобные меры могут увеличить уровень доверия граждан к институту выборов, однако для избежания фальсификаций должны прежде всего работать правоохранительные органы.