«Огни Мурманска» начинает акции с живыми морепродуктами для празднования возвращения Егорыча

15 Мая 2017 года, 10:41

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Рыбный бум затронул не только Москву и Петербург, где за последние годы запустилось несколько ресторанных проектов, которые работают только с российской рыбой и морепродуктами. В Мурманске также есть места, куда без опаски можно идти за живыми мидиями и устрицами, гребешками, крабами, а также за разными видами рыб северных рек и морей.

Шеф-повар ресторанного комплекса «Огни Мурманска» Михаил Терехов рекомендует: «Попробуйте живые морепродукты из нашего аквариума. Живые гребешки, мидии и устрицы сохраняют свои полезные свойства практически в первозданном виде. Сложно описать, насколько полезны живые морепродукты. Мясо морского гребешка, например, снижает уровень холестерина в крови, нормализует обмен веществ, улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой систем, значительно повышает тонус организма человека. Большое количество йода в составе гребешков, а также высокая биологическая ценность позволяют рекомендовать их как необходимый продукт в питании как женщин и детей, так и мужчин».

Все аквариумы установлены в панорамном зале «У Егорыча», в меню которого, в разделе живых морепродуктов, представлены такие деликатесы как икра морского ежа по 200 рублей за порцию, мускул морского гребешка по 250 рублей, гигантские мидии (150 руб.), а для любителей северных мясных блюд - строганина (сырое мясо северного оленя) по 300 рублей за блюдо. Кстати, для желающих впервые познакомиться с северными деликатесами есть дегустационный сет из трех видов живых морепродуктов (морской еж, морской гребешок и мидия) всего за 695 рублей.

Причина невысоких цен — тесное сотрудничество с поставщиками. За счет этого расходы на доставку продуктов с Камчатки удалось сократить до минимума. Кроме крабов, таким же образом доставляют гребешков (второй северный деликатес по полезности и спросу продукт после краба)

«С 17 мая запускаем акцию «17 комплиментов от Егорыча». Кот Егор или уважительно «Егорыч» - это наш зеленоглазый символ ресторана, по совместительству кот, главный дегустатор нашего ресторана и эксперт северной кухни. Каждому нашему гостю к его вечернему столу, при ужине с любимым человеком, деловой встрече или просто застолью, Егорыч подготовил в подарок непередаваемый вкус гребешка, поданного на створке и украшенного льдом и лимонов» - говорит директор по продажам компании «Огни Мурманска» Олег Галкин. «Кот Егор моряк-путешественник. После каждого рейса кот возвращается в Мурманск к себе на родину. Дата старта акции 17 мая –это дата его приезда. А праздник, который так и называется «Возвращение кота Егорыча» состоится в субботу 20 мая. Днем мы ждем детей, для которых кот пригласил песочную анимацию, кулинарный мастер класс, аквагрим, конкурс рисунков и многое другое. Приходите со своими детьми – не пожалеете».