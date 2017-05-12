Мурманское рыбоперерабатывающее предприятие не уплатило по налогам более 11 млн рублей

15 Мая 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Предприятие по переработке и консервированию рыбопродуктов в Мурманске с января 2012 по март 2015 года скрыло от налоговой более 11 миллионов рублей. Его руководство действовало по предварительному сговору – уклонилось от уплаты НДС и предоставило в ИФНС налоговые декларации, содержащие ложные сведения. В отношении учредителя и генерального директора организации возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 199 УК.

«Ущерб, причиненный бюджетной системе, руководством Общества возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Фото: Kremlin Press