Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат
Военный парад в честь Дня Победы в Муранске Военный парад в честь Дня Победы в Муранске
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

7 морей и три океана в копилку рекордов! Спасатели Северного флота из южных широт вернулись к родным берегам
 
 
 
 

Курсы валют 13.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,5358
-2,1717
1 USD
Доллар США
57,1640
-1,3742
1 EUR
Евро
62,0915
-2,1483
10 NOK
Норвежских крон
66,5286
-1,1558
10 SEK
Шведских крон
64,3058
-1,9364
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

0.8 м/с
давление 774.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
12 Мая 2017, 16:25
В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
В России продолжают дорожать овощи
12 Мая 2017, 16:20
В России продолжают дорожать овощи
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
12 Мая 2017, 12:12
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
12 Мая 2017, 11:44
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
 
 
 
 

Самое читаемое

Волонтеры обнаружили у Кольского моста трупы собак
14 Мая 2017, 17:45
Женщина получила по голове на 8 марта
14 Мая 2017, 16:32
Сожительница «обчистила» карманы возлюбленного
14 Мая 2017, 16:40
На автодороге Р-21 «Кола» горел автомобиль
14 Мая 2017, 13:29
На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг
14 Мая 2017, 15:36
Следующая страна «Евровидения – Португалия
14 Мая 2017, 12:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
 
 
 
 
15 Мая 2017 года, 11:10

Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?


Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов сохранения сбережений. А преумножить их можно лишь грамотно выбрав объект для инвестиций.

Найти свой вариант

Вкладывать деньги можно по-разному. Банковские вклады существенный доход вряд ли принесут, акции и ценные бумаги – слишком рискованный способ инвестиций. Простой и понятный способ вложения денег - жилая недвижимость. Наиболее удачными в этом плане можно назвать крупные мегаполисы, такие как Петербург и Москва. Жилье здесь всегда можно будет выгодно продать либо сдать в аренду.

В поисках перспективы

Большим потенциалом для инвестиций обладают жилые комплексы Группы компаний «Эталон», которая работает на рынке недвижимости уже 30 лет. В Петербурге застройщик представлен компанией «ЛенСпецСМУ», а в Москве – брендом «Эталон-Инвест» (обе компании входят в Группу компаний).

О надежности компании говорит не только опыт работы и объемы строительства (за 30 лет было введено в эксплуатацию в общей сложности 5,4 млн кв. м недвижимости), но и тот факт, что застройщик ни разу не задерживал сроки сдачи своих объектов.

9 6

На территории России ГК «Эталон» имеет 15 региональных представительств. В Мурманске представительство ГК «Эталон» находится по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д.5/23, оф. 545.

Грамотный выбор

9 5

В Северной столице в одном из наиболее популярных районов города – Московском – всего в 800 метрах от станции метро «Звездная» ГК «Эталон строит ЖК «Дом на Космонавтов». Практически в центре Петербурга, по соседству сразу с тремя станциями метро, возводится масштабный жилой квартал «Галактика». Совсем недавно застройщик вывел в продажу новый проект бизнес-класса – Fusion, который расположен в 5 минутах ходьбы от метро «Выборгская».

9 2

В Москве ГК «Эталон» строит ЖК «Летний сад», который находится всего в получасе езды от самого центра города – Московского Кремля. В 15 минутах ходьбы от станции метро «Улица Скобелевская» строится ЖК «Эталон-Сити», два корпуса которого уже сданы и заселены. Еще один интересный новый проект компании – ЖК «Нормандия».

9 4

Кроме того, клиенты ГК «Эталон» могут приобрести не только квартиры в Петербурге, Москве и Подмосковье, но также коттеджи и таун-хаусы в подмосковном поселке Шолохово от застройщика ГК «Экодолье». Компании заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь в региональных представительствах ГК «Эталон» можно получить полную информацию о загородной недвижимости.

9 3

Критерии успеха

Все свои жилые комплексы застройщик возводит по надежной кирпично-монолитной технологии. Срок службы кирпично-монолитных домов на порядок больше, чем панельных зданий.

Компания предлагает большой выбор как строящегося, так и готового жилья, которое, например, можно сразу же после покупки сдавать в аренду.

Но, пожалуй, самое главное – это привлекательные условия покупки. Первый взнос в компании начинается от 10%*, на него действуют дополнительные скидки. Квартиру можно приобрести в длительную рассрочку**. Кстати, выгодные условия покупки – скидки и рассрочка–распространяются и на покупку таун-хаусов и коттеджей от ГК «Экодолье».


Приобретение квартир в ЖК «Нормандия», ЖК «Летний сад», квартале «Галактика», ЖК Fusion, «Доме на Космонавтов» осуществляется путем заключения договора участия в долевом строительстве(214-ФЗ). Квартиры в ЖК «Эталон-Сити» приобретаются посредством вступления в ЖСК «Эталон-Сити» и уплаты взносов. ЖСК «Эталон-Сити» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов в соответствии с законодательством РФ.

Застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ»: ЖК Fusion, квартал «Галактика», «Дом на Космонавтов». Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru

Застройщик ООО «Дайкар»: ЖК «Эталон-Сити»; застройщик ООО «УК Дмитровская»: ЖК «Летний сад»; застройщик ООО «ЛС-Риэлти»: ЖК «Нормандия». Проектные декларации на сайте www.etalon-invest.com; по ЖК «Летний сад» - на сайте www.yk-dmitrovskaya.ru; по ЖК «Нормандия» - на сайте www.etalonnormand.ru

Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

* Предложение действует с 01.05.17 г. по 31.05.17 г.

** Рассрочка предоставляется застройщиком.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта