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Сари
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Главная » НОВОСТИ » «Огни Мурманска» открывают свадебный сезон мастер-классами для молодоженов
 
 
 
 
15 Мая 2017 года, 13:18

«Огни Мурманска» открывают свадебный сезон мастер-классами для молодоженов


МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Как распределить время в свадебный день? С этим вопросом сталкивается каждая пара при организации своей свадьбы. Из-за неправильно составленного тайминга план свадьбы может пойти не так, как влюбленные представляли себе в мечтах.

Условно можно разбить свадебный день так: 1. Съемка сборов невесты и жениха в отеле, 2. Роспись в ЗАГСе или выездная регистрация брака 3. Фотосессия, 4. Прогулка, 5. Свадебный ужин.

Утро невесты. При планировании сборов невесты необходимо учесть, что стилист собирает невесту 2-4 часа, еще нужно поесть, принять душ, все проверить, собраться, одеться. Подружек и маму приглашать нужно, только если вы этого хотите сами, и только к самому концу сборов. На съемки уходит примерно 1,5 часа. Фотографа лучше приглашать за час до окончания работы стилиста, чтобы он успел снять все детали вашего туалета, сделать портретные и атмосферные снимки.

Церемония бракосочетания. Регистрация брака длится около получаса, не забудьте, что в ЗАГС нужно приехать как минимум за 20 минут до регистрации. Более удобный и красивый вариант регистрации – выездная церемония, здесь вы не будете ограничены по времени.

Фотосессия и прогулка. Обязательно позаботьтесь о занятии для гостей. Пока молодожены увлечены фотосессией, гости не должны скучать. Организуйте для них фуршет, пригласите фокусники или шаржиста.

Свадебный ужин. При выборе зала учитывайте стиль и декор вашей свадьбы, комфортное размещение гостей и закажите интересную шоу-программу.

Голова уже идет кругом? Непонятно, как организовать время правильно и избежать накладок? А еще нужно позаботиться о транспорте!

Только в «Огнях Мурманска»! Роскошное утро невесты в королевском номере, Уникальная площадка для выездных регистраций, Праздничный фуршет для гостей, Шоколадные фонтаны, которыми вы точно удивите, Залы ресторанов на любой вкус! И всё это на одной площадке!

И даже о транспорте в свадебный день мы позаботимся, нашим парам мы организуем свадебный микроавтобус (кортеж) со значительной скидкой.

Красота! Удобство! Выгода! Подарки всем молодоженам от «Огней»! Довольные гости и молодожены! Все, что нужно для идеальной свадьбы в одном месте!

Остались вопросы? Звоните и получите консультацию бесплатно напрямую от свадебного координатора +7 (921) 157-15-85, или 8 (8152) 554-009, вступайте в группу в vk:vk.com/ogniwedding и узнайте обо всех свадебных услугах «Огней Мурманска» подробнее.

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