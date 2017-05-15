Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в МУП «Заполярье»

15 Мая 2017 года, 11:37

АПАТИТЫ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура проверила безопасность условий труда в МУП «Заполярье». Именно его сотрудники работали ночью взаперти. По результатам проверки ресторана выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. Руководством не соблюдались «требования к эвакуационным путям, аварийным выходам, к системам пожаротушения и сигнализации, а также к внутреннему противопожарному водоснабжению».

«В отношении директора возбуждено три дела об административных правонарушениях. Внесено представление об устранении», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

В начале месяца надзорный орган и следственный комитет начали проверку данного предприятия после того как врачи «скорой помощи» не смогли попасть внутрь здания для оказания помощи.