Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат
Военный парад в честь Дня Победы в Муранске Военный парад в честь Дня Победы в Муранске
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

За двойное убийство житель Лувеньги рискует на всю жизнь отправиться за решетку
 
 
 
 

Курсы валют 13.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,5358
-2,1717
1 USD
Доллар США
57,1640
-1,3742
1 EUR
Евро
62,0915
-2,1483
10 NOK
Норвежских крон
66,5286
-1,1558
10 SEK
Шведских крон
64,3058
-1,9364
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.2 м/с
давление 774.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Марина Ковтун посетит Ковдор
15 Мая 2017, 12:00
Марина Ковтун посетит Ковдор
Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
15 Мая 2017, 11:50
Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
Более десятка апелляционных жалоб направлено на приговор по делу буровой «Кольская»
15 Мая 2017, 09:07
Более десятка апелляционных жалоб направлено на приговор по делу буровой «Кольская»
В Хибинах принудительно спустят лавину
15 Мая 2017, 08:10
В Хибинах принудительно спустят лавину
 
 
 
 

Самое читаемое

Волонтеры обнаружили у Кольского моста трупы собак
14 Мая 2017, 17:45
Женщина получила по голове на 8 марта
14 Мая 2017, 16:32
Сожительница «обчистила» карманы возлюбленного
14 Мая 2017, 16:40
На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг
14 Мая 2017, 15:36
На автодороге Р-21 «Кола» горел автомобиль
14 Мая 2017, 13:29
В Полярных Зорях горел грузовик
14 Мая 2017, 14:28
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
 
 
 
 
15 Мая 2017 года, 11:50

Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции


РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Росстандарт начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который позволит при маркировке продукции использовать знак ГОСТа. Помимо этого подведомственная Министерству промышленности и торговли организация сегодня начинает проверять продукцию на прилавках магазинов.

Выявление нарушений позволит Росстандарту обращаться в надзорные ведомства. По всей стране новый механизм стандартизации заработает уже с будущего года. О том, какую ответственность понесут недобросовестные производители, и что даст эта мера потребителям, «Известиям» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Массовый выпуск продукции всегда требует некоего эталона с определенными характеристиками, которому товар должен соответствовать, – рассказал Мантуров. – Как правило, нормативно задаются высокие планки, чтобы производителям было к чему стремиться, но параметры должны постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям времени. С помощью стандартов можно регулировать качество продукции или, например, уменьшать затратность производства».

Современным ГОСТам, отметил Мантуров, можно доверять, поскольку они формируются с учетом всех мнений — производителей, исследователей, общественности. Отметка подтверждает, что товар качественный, безопасный и полностью соответствует потребительским ожиданиям. Однако, говорит глава Минпромторга, часто продукция со знаком ГОСТ не выдерживает критики.

«Дело в том, что многие компании ставят такую отметку для привлечения покупателей, используют ГОСТ как маркетинговый ход. После проверки становится понятно: до стандарта этим товарам далеко. Получается, что производители знают о высоком доверии граждан к ГОСТам и сами же это доверие и подрывают», – пояснил Денис Мантуров.

Еще одна сложность, отметил глава Минпромторга, состоит в том, что каждое предприятие может устанавливать собственные нормативы — технические условия. О том, что это за стандарты, потребитель узнать не может, так как компании такие сведения не афишируют. В то же время исследования «Роскачества» показывают, что продукция, произведенная согласно ГОСТу, превосходит по качественным характеристикам товары, выпущенные по техническим условиям.

Сейчас государство возвращает ГОСТу его высокий статус. Один из инструментов — запускаемая Национальная система сертификации. Теперь только через нее можно будет получить сертификат соответствия ГОСТу. Участие в системе добровольное, но если производитель ответственно относится к своему продукту, стремится к повышению конкурентоспособности, то ему важно получить отметку о соответствии ГОСТу, подчеркнул Мантуров.

Сейчас проект стартует в семи пилотных регионах, где с 15 мая Росстандарт будет принимать заявки на участие. Продукция обратившихся предприятий пройдет тесты в лабораториях ведомства. Кроме того, производители должны быть готовы к внезапным проверкам. Нарушителям, которые попадутся на неправомерном использовании знака ГОСТ, грозит административная ответственность. Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне. Планируется, что по всей стране система заработает в 2018 году.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Правительство хочет обеспечить российские регионы самолётами SSJ 100
2.
Минпромторг расширил список роскошных автомобилей
3.
Российские заправки продолжают торговать суррогатным топливом
4.
Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам
5.
В молочный ГОСТ планируют внести изменения
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта