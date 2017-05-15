Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции

15 Мая 2017 года, 11:50

РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Росстандарт начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который позволит при маркировке продукции использовать знак ГОСТа. Помимо этого подведомственная Министерству промышленности и торговли организация сегодня начинает проверять продукцию на прилавках магазинов.

Выявление нарушений позволит Росстандарту обращаться в надзорные ведомства. По всей стране новый механизм стандартизации заработает уже с будущего года. О том, какую ответственность понесут недобросовестные производители, и что даст эта мера потребителям, «Известиям» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Массовый выпуск продукции всегда требует некоего эталона с определенными характеристиками, которому товар должен соответствовать, – рассказал Мантуров. – Как правило, нормативно задаются высокие планки, чтобы производителям было к чему стремиться, но параметры должны постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям времени. С помощью стандартов можно регулировать качество продукции или, например, уменьшать затратность производства».

Современным ГОСТам, отметил Мантуров, можно доверять, поскольку они формируются с учетом всех мнений — производителей, исследователей, общественности. Отметка подтверждает, что товар качественный, безопасный и полностью соответствует потребительским ожиданиям. Однако, говорит глава Минпромторга, часто продукция со знаком ГОСТ не выдерживает критики.

«Дело в том, что многие компании ставят такую отметку для привлечения покупателей, используют ГОСТ как маркетинговый ход. После проверки становится понятно: до стандарта этим товарам далеко. Получается, что производители знают о высоком доверии граждан к ГОСТам и сами же это доверие и подрывают», – пояснил Денис Мантуров.

Еще одна сложность, отметил глава Минпромторга, состоит в том, что каждое предприятие может устанавливать собственные нормативы — технические условия. О том, что это за стандарты, потребитель узнать не может, так как компании такие сведения не афишируют. В то же время исследования «Роскачества» показывают, что продукция, произведенная согласно ГОСТу, превосходит по качественным характеристикам товары, выпущенные по техническим условиям.

Сейчас государство возвращает ГОСТу его высокий статус. Один из инструментов — запускаемая Национальная система сертификации. Теперь только через нее можно будет получить сертификат соответствия ГОСТу. Участие в системе добровольное, но если производитель ответственно относится к своему продукту, стремится к повышению конкурентоспособности, то ему важно получить отметку о соответствии ГОСТу, подчеркнул Мантуров.

Сейчас проект стартует в семи пилотных регионах, где с 15 мая Росстандарт будет принимать заявки на участие. Продукция обратившихся предприятий пройдет тесты в лабораториях ведомства. Кроме того, производители должны быть готовы к внезапным проверкам. Нарушителям, которые попадутся на неправомерном использовании знака ГОСТ, грозит административная ответственность. Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне. Планируется, что по всей стране система заработает в 2018 году.