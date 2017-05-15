В Мурманске обсудили применение специальных налоговых режимов

15 Мая 2017 года, 11:55

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Центр поддержки предпринимательства Мурманской области 11 мая 2017 года с 16:00 до 19:00 в многофункциональном пространстве МРИБИ (ул. Подстаницкого, д. 1, 2 этаж) провел семинар на тему «Применение специальных налоговых режимов — выгоды и особенности». Ведущим семинара был Раскин Илья Юрьевич, предприниматель с высшим экономическим и юридическим образованием, кандидат экономических наук, 17 лет арбитражной практики, управленческого и правового консультирования и антикризисного управления.

«Мероприятие было высоко оценено участниками и это не удивительно – Илья Юрьевич высокий профессионал в своей области и практикующий специалист – именно на практиках Центр сегодня делает акцент, – комментирует руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артем Марышев. – Участие в мероприятиях ЦПП для предпринимателей области бесплатное, помимо специалистов Мурманской области мы планируем приглашать спикеров с других регионов страны».

«Очень содержательное мероприятие, даже имея профильное образование, я смог почерпнуть для себя новое, получить ответы на интересующие вопросы, – рассказывает участник семинара Андрей Левин, генеральный директор ООО «Альфаэнергострой». – Планирую впредь посещать другие мероприятия организованные Центром поддержки предпринимательства и приглашать коллег».