На Северном флоте проходят учебные сборы десятиклассников из Североморска

15 Мая 2017 года, 13:11

СЕВЕРОМОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Северном флоте начались учебные сборы для допризывной молодёжи. До 19 мая североморские десятиклассники будут приобретать навыки начальной военной подготовки в гарнизонах флотских авиаторов – Североморске-1, Североморске-3 и поселке Сафоново.

«В течение пяти дней в Североморске-1 около 130 учащихся под руководством опытных офицеров изучат общевоинские уставы, основы безопасности военной службы, тактической, медицинской и строевой подготовки, радиационной, химической и биологической защиты. Их познакомят с правилами обращения со стрелковым оружием и парашютом, парком авиационной техники, стоящей на вооружении авиабазы Северного флота», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Итоги сборов будут подведены в пятницу. Представители командования СФ наградят грамотами тех, кто добьётся лучших результатов по военной подготовке.