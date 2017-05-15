Фестиваль «Молодая Арктика» пройдет в Москве

15 Мая 2017 года, 13:58

МОСКВА/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Москве с 12 по 18 июня пройдет Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа «Молодая Арктика».

Девиз фестиваля: «Арктика – территория творчества молодых». Он покажет лучшие кинофильмы, социальные рекламные фильмы экологической направленности, произведения народного искусства на арктические темы. Фестиваль продемонстрирует взгляд молодых на культуру, искусство, традиции Арктики и Русского Севера. Для участия отобрано 11 кинофильмов.

В программе фестиваля: мастер-классы, творческие мастерские и лаборатории, круглый стол «Самобытная культура народов Севера и Арктики и современные достижения по поддержке, сохранению и актуализации их традиционной культуры. Взгляд молодых», выставки фоторабот на арктические темы, показы лучших профессиональных и студенческих фильмов, внеконкурсные и ретроспективные просмотры.

Фестиваль «Арктика» в 2017 году организуется при поддержке Министерства культуры России, Русского географического общества, Ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи, Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока России, Всероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

Почетный президент фестиваля — герой Советского Союза и герой России, легендарный исследователь Арктики, доктор географических наук, президент Государственной полярной академии, вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Президент – депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока России Григорий Ледков.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.