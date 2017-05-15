Сотрудник Кольской АЭС получил серьёзные ожоги от выброса пламени

15 Мая 2017 года, 14:05

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудник Кольской АЭС получил множественные ожоги. Несчастный случай произошел 6 апреля 2017 года после 17 часов, когда к работе преступила одна из смен цеха.

В ходе выполнения работ по вводу после ремонта электрооборудования была нарушена последовательность выполнения операций при переключении указанного оборудования. Произошло короткое замыкание с выбросом пламени. В результате мужчина получил ожоги лица, глаз, а также рук.

В мурманской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах «Би-порту» рассказали, что состояние пострадавшего стабильное, хоть и тяжелое. По результатам расследования в отношении трех должностных лиц концерна «Росэнергоатом» Кольская АЭС надзорным органом возбуждено административное производство.

«Помимо трех возбужденных постановлений об административном правонарушении, руководителю внесено представление об устранении нарушений», – подчеркнули в прокуратуре.