В Апатитах замечены медведи

АПАТИТЫ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в районе Воробьиной горы (Апатиты) была замечена медведица с медвежонком, сообщает Профессиональная аварийно-спасательная служба Апатитов.
Спасатели выехали на место, где произвели несколько выстрелов из сигнала охотника с целью отпугнуть животных.
Ранее в социальных сетях уже появлялись сообщения о появлении медвежьих следов – в частности, на дороге в заброшенный аэропортовский карьер. Начальник отдела государственного охотничьего надзора Игорь Ильин подтвердил, что медведи в это время выходят из спячки.
Фото: SmartNews.ru