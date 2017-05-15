Очередная свалка трупов собак обнаружена в Мурманске

15 Мая 2017 года, 14:27

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Еще одна свалка бродячих собак была обнаружена сегодня в Мурманске. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Как рассказали «Би-порту» в полиции, место обнаружено волонтерами в районе улицы Достоевского. Тела животных необходимо достать, они успели вмёрзнуть в лед. По информации УМВД России по Мурманской области обнаружено девять трупов.

Напомним, на выходных было обнаружено 15 убитых. На прошлой неделе на дороге Оленегорск-Лапландия также обнаружены фрагменты тел животных.