Сбор военных гидрометеорологов завершился на Северном флоте

15 Мая 2017 года, 14:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — На Северном флоте завершился сбор руководящего состава гидрометеорологических служб военных округов, видов и родов войск Вооружённых Сил России. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, сбор проходил в течение трёх дней на различных площадках в Мурманске, Североморске, Мишуково и Сафоново.

Сбор был организован для повышения уровня специальной подготовки руководящего состава военных гидрометеорологов. Кроме того, в рамках мероприятия были подведены итоги зимнего периода обучения и определены задачи гидрометеорологической службы на летний период.

В ходе сбора также обсуждались вопросы, связанные с состоянием гидрометеорологического обеспечения в Арктическом регионе и перспективы его развития, проблемы взаимодействия с гражданскими структурами в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В рамках мероприятия были также проведены теоретические занятия и лекции об океанографических исследованиях.