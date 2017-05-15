Противоминные учения Северного флота прошли в Баренцевом море

15 Мая 2017 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Минно-тральные корабли соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали противоминное обеспечение развёртывания корабельных сил СФ из пункта базирования и на переходе морем. Учения проходили в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море в соответствии с планом боевой подготовки, сообщают в Северном флоте.

Экипажи базовых тральщиков «Полярный», «Ядрин» и «Соловецкий юнга» выполнили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, осуществили проводку подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение.

«В ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате корабельной тактической группой были успешно обнаружены и уничтожены все поставленные учебные якорные и донные мины. Плановое учение кораблей проходило в рамках контрольного выхода в море, для отработки элементов курсовой задачи», - отмечают в пресс-службе Северного флота. Сообщается, что в ходе учения оценивалась также степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля к выполнению задач по предназначению в различной оперативно-тактической обстановке.

Фото: А. Блинов