Собственники обратились в суд – председатель кооператива в Карелии сменил двери на гаражах

15 Мая 2017 года, 16:00

ПЕТРАЗОВОДСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводске председатель гаражного кооператива сменил двери и замки собственников строений без их согласия.

«Им вообще решили не сообщать о произошедшем.13 членов кооператива на одном из организованных руководителем собрании исключили из него 12 других членов этого объединения. По разным причинам. Не просто исключили, а часть гаражей исключенных были благополучно проданы другим людям», – передает «Губернiя Daily».

Решать конфликт интересов пришлось через суд.

«Когда в суде начали выяснять, как новые владельцы умудрились оформить право собственности на их гаражи, выяснилось, что сделали они это через суд, в решении которого указано, что не было ранее у этих строений никаких владельцев, мол, появились гаражи сами по себе», – передает информационный портал.