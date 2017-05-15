Авиакомпания Nordica приступила к выполнению рейсов из Пулково в Таллин

15 Мая 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Эстонская авиакомпания Nordica с сегодняшнего дня приступила к выполнению регулярных рейсов из аэропорта Пулково в Таллин. Перевозчик будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на комфортабельных воздушных судах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров. Время в пути составит 50 минут, а полеты буду выполняться по код-шерингу с авиакомпанией «LOT Польские авиалинии».

Первый борт Nordica прибыл в воздушную гавань Санкт-Петербурга сегодня рейсом EE321 в 11:20. По авиационной традиции, самолет в Пулково встретили водной аркой из пожарных брандспойтов, а экипаж – цветами у трапа.

«Открытие регулярных рейсов Nordica в Пулково – долгожданное событие для аэропорта. Столица Эстонии неизменно остается для жителей Петербурга и Северо-Запада России востребованным деловым и туристическим направлением, а также популярным пунктом транзита для продолжения путешествия по многим маршрутам, обслуживаемым авиакомпаний Nordica, среди которых Сплит, Риека, Тронхейм. Киев, Одесса и другие», – отметил на церемонии открытия новых рейсов коммерческий директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании аэропорта Пулково, Евгений Ильин.

Перелеты из Санкт-Петербурга в Таллин не выполнялись с осени 2015 года, поскольку ранее рейсы по указанному маршруту выполняла авиакомпания Estonian Air, которая прекратила свое существование.

«Запуск маршрута Таллин – Санкт-Петербург был в планах Nordica с самого начала операционной деятельности авиакомпании. Мы видим большой потенциал на указанной авиалинии. Перелет между городами занимает всего 50 минут – это самый быстрый из существующих способов добраться из Северной столицы России в столицу Эстонии и наоборот. Nordica планирует выполнять рейсы круглый год, в пиковый летний период частота полетов будет доходить до трех в день», – рассказал генеральный директор авиакомпании Nordica Свен Кукемелк.

Nordica предлагает широкий выбор прямых рейсов из Таллина по европейским направлениям. На всех перелетах между Санкт-Петербургом и эстонской столицей пассажирам предоставляются бесплатные напитки, пресса, разрешен бесплатный провоз багажа, а также действует программа Miles&More.

Фото: Павел Латышов