На одном из мурманских судов обнаружено две тонны нелегальной рыбопродукции

15 Мая 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Сотрудники Погрануправления ФСБ по западному арктическому району обнаружили на одном из причалов Мурманской судоверфи на борту рыбопромыслового судна МК-0249 «Нева» неучтённую в промысловой документации рыбопродукцию. Общий вес продукции превысил две тонны, она была спрятана в нескольких тайниках на борту судна.

Проверки проводились 13 мая совместно с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. По данному факту в отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении, а вся незаконно добытая рыбопродукция изъята.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного производства и проведения административного расследования по фактам указанных нарушений в отношении судовладельца. Отмечается, что компания ООО «Арктикфлот», которой принадлежит судно, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.