Ремонт Вечного огня начался в Мурманске

15 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Мурманске преступили к замене оборудования Вечного огня на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья.

«Работы проводятся в связи со значительным износом газогорелочного устройства. Сейчас рабочие демонтировали старое оборудование и преступили к подготовительным работам для установки новой газогорелки», - рассказал директор Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин.

Современному механизму будут не страшны ни снег, ни дождь, поскольку он разработан с учетом заполярных климатических условий, и прошел необходимое тестирование. Замену газогорелочного оборудования выполняют специалисты ОАО «Мурманоблгаз», завершить работы они планируют уже 19 мая.

АГМ