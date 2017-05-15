Следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего на руднике

КИРОВСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Следственный комитет вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления по делу гибели рабочего на руднике в Кировске. В прокуратуре агентству рассказали, что решение вынесено согласно части второй статьи 143 УК. Предполагалось, что дело будет возбуждено в отношении руководство рудника.
«В настоящий момент материалы находятся на проверке в прокуратуре Кировска», - сообщили «Би-порту» в надзором органе области.
Его сотрудникам предстоит вынести решение об обоснованости данного постановления.
Напомним, проверка по факту гибели 23-летнего рабочего начата 4 апреля 2017 года. Его зажало между вагонеткой и рабочим механизмом.