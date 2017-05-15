Представители малого и среднего бизнеса ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям «Колэнерго»

16 Мая 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - Встреча с представителями малого и среднего бизнеса была организована Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска в рамках Дней предпринимательства.

«Уверен, вам будет небезынтересна информация о том, где в регионе есть возможности для быстрого и малозатратного технологического присоединения к электрическим сетям, а где ваши проекты могут быть трудно реализуемы из-за дефицита электрической мощности», - сказал на встрече заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Алексей Лебедев.

В среднем по региону загрузка центров питания электросетевой компании составляет 57 процентов, однако есть районы, где сети пока перегружены, и, в первую очередь, это Мурманск и его окрестности.

Алексей Лебедев ответил на вопросы, разъяснил, как можно получить консультацию, в какой форме сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение.

«Всё больший акцент в компании делается на использование электронных сервисов», - подчеркнул он. – «На сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приемная, где можно «в несколько кликов» оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация».

В МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.

Заместитель директора «Колэнерго» Алексей Лебедев также пригласил предпринимателей принять участие в региональной инвестиционной энергетической ярмарке, которая пройдёт в Мурманске 24 мая.