Северянин выплатит несовершеннолетней 45 тысяч в качестве компенсации

16 Мая 2017 года, 10:00

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Житель города Полярные Зори выплатит компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей. Он совершил преступление в отношении девочки. Мужчина обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшей. Отметим, что решение суда вступило в законную силу.

«Несовершеннолетней был причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях. При определении размера компенсации суд принял во внимание степень вины нарушителя, учел степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями девочки», – сказано на официальном сайте Прокуратуры Мурманской области.

В надзорном органе «Би-порту» отказались предоставить информацию о времени и обстоятельствах происшествия.

Фото: DelaSuper.ru