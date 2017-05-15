Чиновники Мурманской области встретились с директором Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Санкт-Петербурге

16 Мая 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялась встреча заместителя министра экономического развития Мурманской области Юрия Смирнова и заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой с директором Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Санкт-Петербурге господином Мацубара Хитоси.

Как рассказал господин Мацубара, цель его визита – проведение семинара по вопросам организации кадровой работы. Директор Японского центра в Санкт-Петербурге проинформировал представителей органов власти региона о задачах работы Японского центра – оказании технического содействия проводимым в Российской Федерации реформам, а также о механизмах его реализации. В свою очередь российские участники встречи представили японскому гостю информацию о приоритетах развития региона на современном этапе и перспективных направлениях сотрудничества.

Стороны также обсудили возможности установления бизнес-контактов в целях укрепления торгово-экономических связей Японии и России.